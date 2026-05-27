В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске направили в суд уголовное дело в отношении дрифтера по статье о хулиганстве, угрожающей безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении

Полицейские установили, что ночью 19 апреля молодой человек на автомобил е B MW X4 без номеров устроил дрифт на проезжей части в центре Новосибирска , чем создал угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

"Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска и Госавтоинспекции. В настоящее время на автомобиль марки BMW X4 наложен арест. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

На видео полиции молодой человек говорит, что всегда хотел покататься на таком автомобиле, поэтому выехал на дорогу и решил "попонтоваться". Он извинился перед участниками дорожного движения.