В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах
09:21 27.05.2026 (обновлено: 10:25 27.05.2026)
В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах

Уголовное дело ночного дрифтера в Новосибирске передали в суд

  • В Новосибирске полицейские направили в суд уголовное дело в отношении 22-летнего дрифтера по статье о хулиганстве, угрожающем безопасной эксплуатации транспортных средств.
  • Молодой человек на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт на проезжей части в центре Новосибирска ночью 19 апреля.
  • Подозреваемый задержан, на автомобиль наложен арест, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске направили в суд уголовное дело в отношении дрифтера по статье о хулиганстве, угрожающей безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что ночью 19 апреля молодой человек на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт на проезжей части в центре Новосибирска, чем создал угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.
"Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска и Госавтоинспекции. В настоящее время на автомобиль марки BMW X4 наложен арест. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.
На видео полиции молодой человек говорит, что всегда хотел покататься на таком автомобиле, поэтому выехал на дорогу и решил "попонтоваться". Он извинился перед участниками дорожного движения.
Ранее начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков сообщал, что это первое в регионе уголовное дело по такой статье. Санкция предполагает наказание в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
ПроисшествияНовосибирскНовосибирская областьРоссия
 
 
