В Новосибирске дрифтера будут судить за угрозу безопасности на дорогах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Новосибирске полицейские направили в суд уголовное дело в отношении 22-летнего дрифтера по статье о хулиганстве, угрожающем безопасной эксплуатации транспортных средств.
- Молодой человек на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт на проезжей части в центре Новосибирска ночью 19 апреля.
- Подозреваемый задержан, на автомобиль наложен арест, в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Полицейские в Новосибирске направили в суд уголовное дело в отношении дрифтера по статье о хулиганстве, угрожающей безопасной эксплуатации транспортных средств, сообщает ГУМВД по Новосибирской области.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего жителя областного центра, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 267.1 УК РФ "Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств… Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что ночью 19 апреля молодой человек на автомобиле BMW X4 без номеров устроил дрифт на проезжей части в центре Новосибирска, чем создал угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.
"Подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками уголовного розыска и Госавтоинспекции. В настоящее время на автомобиль марки BMW X4 наложен арест. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении.
На видео полиции молодой человек говорит, что всегда хотел покататься на таком автомобиле, поэтому выехал на дорогу и решил "попонтоваться". Он извинился перед участниками дорожного движения.
Ранее начальник ГУМВД по Новосибирской области Андрей Кульков сообщал, что это первое в регионе уголовное дело по такой статье. Санкция предполагает наказание в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
