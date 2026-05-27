Норвегия будет защищена французским ядерным зонтиком, заявил премьер

- Норвегия будет защищена французским "ядерным зонтиком" в рамках ядерной инициативы Парижа, заявил премьер-министр Йонас Гар Стере.
- Ядерное оружие не будет размещаться на территории Норвегии в мирное время.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что страна будет защищена французским "ядерным зонтиком", этому вопросу в частности посвящен его визит во Францию, передает агентство Рейтер.
"Норвегия будет под ядерным зонтиком Франции", - говорится в публикации агентства, которое ссылается на интервью Стере агентству NTB.
Впрочем, добавил норвежский премьер, ядерное оружие не будет размещаться на территории Норвегии в мирное время.
Рейтер подчеркивает, что в среду Стере отправился во Францию, чтобы встретиться с лидером страны Эммануэлем Макроном и подписать оборонное соглашение, согласно которому Норвегия присоединится к ядерной инициативе Парижа.
Ранее Макрон заявил, что Франция вступает в период "продвинутого ядерного сдерживания". В рамках нового подхода Париж увеличит число ядерных боеголовок, а европейские страны смогут участвовать в совместных учениях по сдерживанию. По словам Макрона, к "доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания.