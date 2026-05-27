Лагерь в Башкирии, где дети заразились норовирусом, закрыли на шесть дней
21:07 27.05.2026
Лагерь в Башкирии, где дети заразились норовирусом, закрыли на шесть дней

Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шестнадцать детей, приехавших из Челябинской области в башкирский лагерь «Уральские зори», массово заболели норовирусом 21 мая.
  • Роспотребнадзор региона сообщал, что источником распространения инфекции может быть сотрудник столовой лагеря.
  • Судебные приставы приостановили деятельность детского лагеря «Уральские зори» на шесть дней в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.
УФА, 27 мая – РИА Новости. Судебные приставы приостановили деятельность детского лагеря "Уральские зори" в Башкирии на шесть дней после массового заболевания детей норовирусом, сообщает главное управление ФССП по региону.
Шестнадцать детей, приехавших из Челябинской области в башкирский лагерь "Уральские зори" на детский форум, массово заболели норовирусом 21 мая. Роспотребнадзор региона сообщал, что источником распространения инфекции может быть сотрудник столовой лагеря.
"Судебные приставы приостановили деятельность детского лагеря "Уральские зори" в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Лагерь приостанавливает деятельность на шесть дней", - сообщает управление ФССП по республике на платформе "Макс".
Ведомство поясняет, что Абзелиловский районный суд признал лагерь виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
ПроисшествияЧелябинская областьРоссияФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
