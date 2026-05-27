Лагерь в Башкирии, где дети заразились норовирусом, закрыли на шесть дней

Краткий пересказ от РИА ИИ
УФА, 27 мая – РИА Новости. Судебные приставы приостановили деятельность детского лагеря "Уральские зори" в Башкирии на шесть дней после массового заболевания детей норовирусом, сообщает главное управление ФССП по региону.
Шестнадцать детей, приехавших из Челябинской области в башкирский лагерь "Уральские зори" на детский форум, массово заболели норовирусом 21 мая. Роспотребнадзор региона сообщал, что источником распространения инфекции может быть сотрудник столовой лагеря.
Ведомство поясняет, что Абзелиловский районный суд признал лагерь виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения).
