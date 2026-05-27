Что рассекретили США в новых файлах об НЛО

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Вадим Минеев. Администрация Трампа опубликовала очередную порцию файлов об НЛО, включая новые фотографии, документы и 46 ранее не публиковавшихся видео. В рассекреченных материалах нашли шокирующую информацию о светящихся сферах и загадочных летательных аппаратах.

Что же стало достоянием общественности?

"Лишились дара речи" от встречи с НЛО

В последнем отчете впервые был раскрыт шокирующий опыт контакта с НЛО, пережитый высокопоставленным сотрудником американской разведки.

В 2025 году неназванный офицер столкнулся лицом к лицу с загадочными "оранжевыми шарами", которые парили рядом с его вертолетом. Секретная миссия по поиску обломков, оставшихся после испытаний оружия, быстро переросла в то, что офицер назвал "серией близких столкновений с неопознанными воздушными явлениями, продолжавшихся более часа".

Объекты двигались с высокой скоростью и разделялись на части. Один из них пролетел всего в трех метрах от вертолета, после чего опустился ниже и на огромной скорости улетел прочь. Позже в этот район были направлены истребители, и прямо над ними, выстроившись в ряд, появились те же светящиеся НЛО.

© Фото : U.S. Department of War Опубликованные 22 мая 2026 года файлы показали, что ВВС США описали как НЛО над озером Гурон в штате Мичиган

"После этих наблюдений мы буквально лишились дара речи", — заключил чиновник в своем отчете.

Разгонялись до невероятных скоростей

На некоторых видео запечатлены причудливые сферические образования, кружащие вокруг американских военных самолетов. В ряде случаев светящиеся объекты как будто распадались на части, пульсировали над водой или разгонялись до невероятных скоростей, что, по мнению пилотов, было трудно объяснить с точки зрения известных технологий.

На одном видео, озаглавленном "Мгновенное ускорение неопознанного летающего объекта в Сирии", видно, как неопознанный объект резко набирает скорость в воздушном пространстве Сирии во время военной операции в 2021 году.

На другом "сферический неопознанный летающий объект" то появляется, то исчезает в облаках над Афганистаном в ноябре 2020-го.

В коллекции также есть несколько видеозаписей, связанных с тяжелыми БПЛА, работавшими над Ближним Востоком и Восточно-Китайским морем. На них запечатлены случаи, когда экипажи якобы отслеживали быстро движущиеся НЛО над закрытыми военными зонами и вблизи мест проведения военно-морских операций.

Вблизи ядерных объектов

Среди наиболее поразительных документов была сводка разведывательных данных от 25 мая 1950 года, в которой описывались неоднократные наблюдения в Нью-Мексико в период, когда база Сандия являлась одним из самых секретных центров ядерного оружия.

В докладе поясняется, что военные и разведывательные чиновники были сильно встревожены после того, как вблизи объектов атомных исследований и производства оружия начали появляться волны необъяснимых воздушных наблюдений.

В нескольких отчетах говорилось о таинственных "зеленых огненных шарах", которые неоднократно наблюдались над Нью-Мексико в 1949-м.

В одном подробном научном исследовании, датированном 10 августа 1949 года, описывались попытки ученых собрать находящиеся в воздухе частицы, связанные с огненным шаром, который был замечен над Сокорро, штат Нью-Мексико, 24 июля 1949-го. В результате в образцах пыли, витающей в воздухе, нашли необычные частицы, содержащие медь.

© Фото : Laredo Paranormal Research Society/YouTube "Зеленые огненные шары" © Фото : Laredo Paranormal Research Society/YouTube "Зеленые огненные шары"

В одном из примечательных отрывков исследователи признают: если частицы меди образовались из объектов, "то огненные шары — это не обычные метеориты".

Сбили НЛО?

Особый интерес вызвали кадры, где запечатлены мгновения до и после того, как истребитель F-16 выпустил ракету класса "воздух — воздух" по неопознанному летательному аппарату над озером Гурон в Мичигане.

Двенадцатого февраля 2023 года инфракрасные камеры зафиксировали момент, когда небольшой летательный аппарат округлой или ромбовидной формы с зазубренным хвостом был поражен тем, что Пентагон обозначил "американской системой вооружения". Во время атаки объект взорвался, разбросав во все стороны бесчисленное количество осколков.