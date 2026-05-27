Рейтинг@Mail.ru
Гаага отправила Киеву пикапы, популярные у террористов на Ближнем Востоке - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:39 27.05.2026
Гаага отправила Киеву пикапы, популярные у террористов на Ближнем Востоке

Посольство РФ: Нидерланды передали Украине пикапы, популярные среди террористов

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание посольства России в Гааге
Вид на здание посольства России в Гааге - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание посольства России в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нидерланды передали Украине более 60 пикапов Toyota Hilux.
  • В российском посольстве в Гааге заявили, что такие пикапы пользовались большим предпочтением у террористов на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нидерланды передали Украине пикапы, пользующиеся популярностью среди террористов на Ближнем Востоке, теперь их будут использовать украинские террористы, заявили в российском посольстве в Гааге.
Министерство обороны Нидерландов во вторник сообщило о передаче Украине более 60 пикапов Toyota Hilux для использования силами беспилотных систем ВСУ.
«
"Именно такие пикапы пользовались большим предпочтением у террористов на Ближнем Востоке. Теперь украинские террористы будут пользоваться поставленными Нидерландами автомобилями для совершения своих преступлений", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Рубен Брекелманс - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро
16 декабря 2025, 19:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНидерландыРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТОToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала