Гаага отправила Киеву пикапы, популярные у террористов на Ближнем Востоке

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Нидерланды передали Украине пикапы, пользующиеся популярностью среди террористов на Ближнем Востоке, теперь их будут использовать украинские террористы, заявили в российском посольстве в Гааге.
Министерство обороны Нидерландов во вторник сообщило о передаче Украине более 60 пикапов Toyota Hilux для использования силами беспилотных систем ВСУ.
"Именно такие пикапы пользовались большим предпочтением у террористов на Ближнем Востоке. Теперь украинские террористы будут пользоваться поставленными Нидерландами автомобилями для совершения своих преступлений", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
