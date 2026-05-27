Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отобрался на Кубок мира по киберспорту, который пройдет во Франции.
- По итогам таблицы Champions Chess Tour сезона-2025/26 на турнир также отобрались гроссмейстеры из США, Франции, Индии, Узбекистана и других стран.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий отобрался на Кубок мира по киберспорту, который пройдет во Франции.
По итогам таблицы Champions Chess Tour сезона-2025/26 на турнир отобрались Непомнящий, американцы Уэсли Со, Фабиано Каруана, Ханс Ниманн, Хикару Накамура, француз Максим Вашье-Лаграв, индиец Нихал Сарин и Нодирбек Абдусатторов из Узбекистана.
Ранее на турнир квалифицировались норвежец Магнус Карлсен, француз Алиреза Фирузджа, белорус Денис Лазавик, поляк Ян-Кшиштоф Дуда, представляющий Сербию Алексей Сарана, индиец Аравинд Читамбарам, вьетнамец Ле Куанг Льем и россиянин Андрей Есипенко.
Кубок мира по киберспорту пройдет в Париже с 6 июля по 23 августа 2026 года. Соревнования пройдут в 24 дисциплинах. Призовой фонд турнира составит рекордные 75 миллионов долларов, из которых 1,5 млн будут разыграны в шахматах.
Стали известны призовые российских шахматистов за 2025 год
6 января, 14:29