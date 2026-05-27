Глобальная катастрофа ближе, чем когда-либо, заявил Небензя
05:06 27.05.2026
Глобальная катастрофа ближе, чем когда-либо, заявил Небензя

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что глобальная катастрофа ближе, чем когда-либо.
  • По словам Небензи, повсеместно нарушается Устав ООН, ставится под сомнение его ценность и обязательность соблюдения.
  • Небензя отметил, что группой стран, в основном западных, предлагается некий «порядок, основанный на правилах», который они сами изобретают.
ООН, 27 мая – РИА Новости. Глобальная катастрофа ближе, чем когда-либо, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Послевоенный миропорядок не раз проходил проверку на прочность. Когда-то казалось, что самая большая опасность – это противостояние непримиримых идеологий в годы Холодной войны. Однако шли годы, биполярная система ушла в прошлое, и сегодня мы подошли к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо, наблюдая за тем, как не только повсеместно нарушается Устав ООН, но и ставится под сомнение его ценность и обязательность соблюдения", – сказал он в ходе заседания СБ ООН.
Вместо него, отметил дипломат РФ, группой стран, в основном западных, предлагается некий "порядок, основанный на правилах", который они сами и изобретают, выдавая так называемые "правила" за универсальные.
"Сегодня пренебрежение к Уставу ООН – этому краеугольному документу – достигло своего пика", – констатировал Небензя.
