Врач назвал неожиданную причину сонливости - РИА Новости, 27.05.2026
15:00 27.05.2026
Врач назвал неожиданную причину сонливости

Врач Мхитарян: длительное ношение наушников провоцирует сонливость

Девушка слушает музыку
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Длительное ношение наушников может вызвать сонливость из-за переутомления слухового анализатора, рассказал врач-оториноларинголог Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян.
  • Внутриканальные и плотно прилегающие накладные наушники могут способствовать размножению бактерий и создавать недостаток кислорода, что провоцирует сонливость, объяснил эксперт.
  • Длительное ношение наушников может влиять на вестибулярный аппарат, вызывая головокружение и нарушение равновесия, уточнил врач.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Длительное ношение наушников может спровоцировать сонливость, рассказал врач-оториноларинголог Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян.
"Многие замечают, что после длительного прослушивания музыки или подкастов (в наушниках - ред.) появляется ощущение усталости, тяжести в голове, а иногда даже клонит в сон... Постоянное воздействие звука, особенно громкого, приводит к переутомлению слухового анализатора. Мозг вынужден непрерывно обрабатывать поток аудиальной информации, что требует значительных энергетических затрат. В результате возникает общее чувство утомления", - рассказал Мхитарян интернет-порталу NEWS.ru.
Эксперт объяснил, что внутриканальные и плотно прилегающие накладные наушники создают в слуховом проходе замкнутое пространство, которое может способствовать размножению бактерий и дискомфорту. Он подчеркнул, что организм в такой ситуации испытывает недостаток кислорода, что провоцирует сонливость.
Врач уточнил, что длительное ношение наушников может влиять на вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе. Это может привести к головокружению, нарушению равновесия и чувству разбитости.
Мхитарян советует не превышать безопасный уровень громкости, регулярно делать перерывы на 10–15 минут и выбирать модели, которые не создают избыточного давления на уши.
