Врач назвал неожиданную причину сонливости

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Длительное ношение наушников может спровоцировать сонливость, рассказал врач-оториноларинголог Химкинской клинической больницы Вардгес Мхитарян.

"Многие замечают, что после длительного прослушивания музыки или подкастов (в наушниках - ред.) появляется ощущение усталости, тяжести в голове, а иногда даже клонит в сон... Постоянное воздействие звука, особенно громкого, приводит к переутомлению слухового анализатора. Мозг вынужден непрерывно обрабатывать поток аудиальной информации, что требует значительных энергетических затрат. В результате возникает общее чувство утомления", - рассказал Мхитарян интернет-порталу NEWS.ru

Эксперт объяснил, что внутриканальные и плотно прилегающие накладные наушники создают в слуховом проходе замкнутое пространство, которое может способствовать размножению бактерий и дискомфорту. Он подчеркнул, что организм в такой ситуации испытывает недостаток кислорода, что провоцирует сонливость.

Врач уточнил, что длительное ношение наушников может влиять на вестибулярный аппарат, расположенный во внутреннем ухе. Это может привести к головокружению, нарушению равновесия и чувству разбитости.