Рейтинг@Mail.ru
НАТО посоветовали "застрелиться", если она не обгонит Россию по дронам - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 27.05.2026
НАТО посоветовали "застрелиться", если она не обгонит Россию по дронам

Британский маршал Стрингер призвал НАТО «застрелиться» в случае нехватки дронов

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главкома сил НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер заявил, что альянс должен производить больше дронов и снарядов, чем Россия.
  • Стрингер подчеркнул необходимость развития не только оборонительных, но и наступательных возможностей НАТО.
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. НАТО следует "застрелиться", если страны-участницы альянса окажутся неспособны произвести больше дронов и снарядов, чем Россия, заявил в среду заместитель главкома сил НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер.
"Если мы не можем сделать это в 32 странах, то, честно говоря, нам следует застрелиться", - сказал он на проходящем в Риге мероприятии по беспилотным технологиям Drone Summit 2026, его слова приводит издание UK Defence Journal.
Стрингер добавил, что НАТО следует обзаводиться не только оборонительными, но и наступательными возможностями.
«
"Нельзя обороняться, если нет хорошего наступления", - добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит
1 октября 2025, 08:00
 
В миреРоссияЕвропаРигаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала