НАТО посоветовали "застрелиться", если она не обгонит Россию по дронам

БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. НАТО следует "застрелиться", если страны-участницы альянса окажутся неспособны произвести больше дронов и снарядов, чем Россия, заявил в среду заместитель главкома сил НАТО в Европе британский маршал авиации Джон Стрингер.