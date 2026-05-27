НАТО планирует задействовать гражданские производства в оборонной сфере

Краткий пересказ от РИА ИИ НАТО планирует использовать технологии гражданских промышленных производителей в оборонной сфере.

Североатлантический альянс будет способствовать сотрудничеству между оборонными стартапами и гражданскими компаниями.

НАТО собирается помогать военным стартапам в части финансирования их проектов.

БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. НАТО планирует задействовать технологии гражданских промышленных производителей в оборонной сфере, способствуя их партнерствам с военными стартапами, заявила в среду заместитель генерального секретаря НАТО по оборонной промышленности, инновациям и вооружениям Тарья Яаккола.

"Сейчас мы работаем и ведем переговоры со странами над тем, что называем пакетом масштабирования инноваций", - сказала Яаккола на проходящем в Риге мероприятии по беспилотным технологиям Drone Summit 2026, ее слова цитирует издание Euractiv

Согласно инициативе, Североатлантический альянс будет содействовать "установлению контактов" между оборонными стартапами, которые обладают инновационными технологиями, в том числе в области дронов, но не располагают производственной инфраструктурой и гражданскими компаниями, способными производить компоненты или предоставлять производственные площади, пояснила чиновница.

"Текущие конфликты в Европе и в расположенных по соседству странах показывают, насколько критически важны технологии беспилотников для НАТО в плане сдерживания и обороны", - сказала Яаккола, отметив, что вторжения беспилотников в воздушное пространство стран - участниц альянса стали "регулярным явлением".

В рамках инициативы входящим в альянс государствам предложат определить компании, которые могли бы внести свой вклад в оборонную промышленность. Яаккола подчеркнула, что сама НАТО "не планирует целенаправленно выбирать кого-либо конкретно" и будет в значительной степени полагаться в этом вопросе на страны-участницы.

Вместе с тем НАТО собирается помогать оборонным стартапам в части финансирования своих проектов, содействуя им в привлечении инвестиций, получении кредитов и гарантий для расширения производства.