НАТО планирует задействовать гражданские производства в оборонной сфере

17:33 27.05.2026
© AP Photo / Olivier Matthys — Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАТО планирует использовать технологии гражданских промышленных производителей в оборонной сфере.
  • Североатлантический альянс будет способствовать сотрудничеству между оборонными стартапами и гражданскими компаниями.
  • НАТО собирается помогать военным стартапам в части финансирования их проектов.
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - РИА Новости. НАТО планирует задействовать технологии гражданских промышленных производителей в оборонной сфере, способствуя их партнерствам с военными стартапами, заявила в среду заместитель генерального секретаря НАТО по оборонной промышленности, инновациям и вооружениям Тарья Яаккола.
"Сейчас мы работаем и ведем переговоры со странами над тем, что называем пакетом масштабирования инноваций", - сказала Яаккола на проходящем в Риге мероприятии по беспилотным технологиям Drone Summit 2026, ее слова цитирует издание Euractiv.
Согласно инициативе, Североатлантический альянс будет содействовать "установлению контактов" между оборонными стартапами, которые обладают инновационными технологиями, в том числе в области дронов, но не располагают производственной инфраструктурой и гражданскими компаниями, способными производить компоненты или предоставлять производственные площади, пояснила чиновница.
"Текущие конфликты в Европе и в расположенных по соседству странах показывают, насколько критически важны технологии беспилотников для НАТО в плане сдерживания и обороны", - сказала Яаккола, отметив, что вторжения беспилотников в воздушное пространство стран - участниц альянса стали "регулярным явлением".
В рамках инициативы входящим в альянс государствам предложат определить компании, которые могли бы внести свой вклад в оборонную промышленность. Яаккола подчеркнула, что сама НАТО "не планирует целенаправленно выбирать кого-либо конкретно" и будет в значительной степени полагаться в этом вопросе на страны-участницы.
Вместе с тем НАТО собирается помогать оборонным стартапам в части финансирования своих проектов, содействуя им в привлечении инвестиций, получении кредитов и гарантий для расширения производства.
Россия в последние годы не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
