В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона - РИА Новости, 27.05.2026
09:48 27.05.2026
В Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
  • В Шебекинском округе Белгородской области дрон ВСУ атаковал автомобиль.
  • Мужчина получил ожоги ягодичной области и ушибы руки, его транспортируют в областную клиническую больницу.
БЕЛГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Мужчина получил ожоги и ушибы в результате атаки украинского дрона на автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
"В Шебекинском округе между селами Нижнее Березово-Второе и Старовщина дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчина получил ожоги ягодичной области и ушибы руки. Бригада скорой транспортирует пострадавшего в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении оперштаба на платформе "Макс".
Уточняется, что автомобиль поврежден.
ПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
