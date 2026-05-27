В Москвариуме впервые появились уникальные морские ангелы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москвариуме на ВДНХ впервые появились уникальные морские ангелы.
- Они получили название из-за прозрачного тела и маленьких крылышек, создающих образ неземного создания.
- Для них подготовили специально оборудованный аквариум.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москвариуме на ВДНХ поселились уникальные крылоногие моллюски — морские ангелы.
"В Москвариуме появились морские ангелы — одни из самых необыкновенных подводных обитателей. Увидеть этих созданий — большая удача, ведь они встречаются только в холодных водах и на большой глубине, а их короткий жизненный цикл позволяет наблюдать за ними всего пару месяцев в году", — рассказали РИА Новости в пресс-службе площадки.
Название морские ангелы получили из-за прозрачного тела и маленьких крылышек, которые создают образ неземного создания. Их сложные и изящные движения создают впечатление, что они не плавают, а парят в толще воды, отметили в Москвариуме.
"Морской ангел, или Clione limacina, — это крылоногий моллюск, произошедший от общего с современными улитками предка. В ходе эволюции он приобрел два полупрозрачных крыла, как будто сотканных из света. Ими ангелы рисуют в воде восьмерки, подобно бабочкам в воздухе. Такое искусное плавание требует виртуозной сноровки для беспозвоночного", — добавили в пресс-службе.
Для новых обитателей подготовили специально оборудованный аквариум, в котором воссоздали привычные им условия. В ближайшие месяцы этот редкий вид будут изучать сотрудники Российской академии наук и Москвариума.
В Московском зоопарке показали танец панды Катюши
21 мая, 19:20