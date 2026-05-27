В Москве обновили асфальт на Беломорской улице

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Асфальтобетонное покрытие обновили на Беломорской улице в Москве в рамках программы текущего ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на Беломорской улице в рамках программы текущего ремонта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на участке от Проектируемого проезда № 6186 до улицы Лавочкина обновили асфальтобетонное покрытие общей площадью более 15 тысяч квадратных метров.

"Кроме того, отремонтировали свыше восьми тысяч квадратных метров покрытия тротуаров. Сейчас заканчиваются работы по нанесению разметки", - добавляется в сообщении.

Отмечается, что работы проводились в несколько этапов. Так, проведено фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, а также укладка нового асфальтобетонного полотна. Были задействованы более 160 сотрудников и свыше 70 единиц техники.