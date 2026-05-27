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В Москве обновили асфальт на Беломорской улице - РИА Новости, 03.06.2026
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17:41 27.05.2026 (обновлено: 17:42 03.06.2026)
В Москве обновили асфальт на Беломорской улице

На Беломорской улице в Москве обновили асфальтобетонное покрытие

© РИА Новости / Рамиль СитдиковДорожные знаки на месте ремонта
Дорожные знаки на месте ремонта - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Дорожные знаки на месте ремонта. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Асфальтобетонное покрытие обновили на Беломорской улице в Москве в рамках программы текущего ремонта, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по обновлению асфальтобетонного покрытия на Беломорской улице в рамках программы текущего ремонта", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке от Проектируемого проезда № 6186 до улицы Лавочкина обновили асфальтобетонное покрытие общей площадью более 15 тысяч квадратных метров.
"Кроме того, отремонтировали свыше восьми тысяч квадратных метров покрытия тротуаров. Сейчас заканчиваются работы по нанесению разметки", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что работы проводились в несколько этапов. Так, проведено фрезерование существующего покрытия, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, а также укладка нового асфальтобетонного полотна. Были задействованы более 160 сотрудников и свыше 70 единиц техники.
"В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что ранее на участке износилось покрытие и образовалась колейность, которая может привести к разрушению дорожного полотна и авариям. Это и стало причиной обновления дороги. Ремонтные работы по замене асфальта проводились в ночное время с частичным перекрытием движения", - подчеркивается в сообщении.
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