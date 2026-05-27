Горожане на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве.. Архивное фото

Горожане на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве.

На Воробьевых горах в Москве зафиксировали новый вид птиц

Краткий пересказ от РИА ИИ На Воробьевых горах в Москве зафиксирован новый вид птиц — лесной голубь вяхирь.

Теперь на территории Воробьевых гор насчитывается 64 вида пернатых.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый вид птиц - лесной голубь вяхирь - зафиксирован на Воробьевых горах в Москве, теперь на этой территории насчитывается 64 вида пернатых, сообщается в Новый вид птиц - лесной голубь вяхирь - зафиксирован на Воробьевых горах в Москве, теперь на этой территории насчитывается 64 вида пернатых, сообщается в Telegram-канале столичного Парка Горького.

« "Майский лес удивляет: в парке зафиксирован новый вид птицы, который не видели последние несколько лет. Знакомьтесь - лесной голубь вяхирь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что крупный, осторожный и совсем не похожий на привычных городских голубей, он стал настоящей неожиданной находкой во время орнитологической экскурсии.

"Эта встреча пополнила список птиц Воробьевых гор до 64 видов - важное событие для наблюдателей и любителей природы", - подчеркивается в сообщении.