Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Воробьевых горах в Москве зафиксирован новый вид птиц — лесной голубь вяхирь.
- Теперь на территории Воробьевых гор насчитывается 64 вида пернатых.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый вид птиц - лесной голубь вяхирь - зафиксирован на Воробьевых горах в Москве, теперь на этой территории насчитывается 64 вида пернатых, сообщается в Telegram-канале столичного Парка Горького.
«
"Майский лес удивляет: в парке зафиксирован новый вид птицы, который не видели последние несколько лет. Знакомьтесь - лесной голубь вяхирь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крупный, осторожный и совсем не похожий на привычных городских голубей, он стал настоящей неожиданной находкой во время орнитологической экскурсии.
"Эта встреча пополнила список птиц Воробьевых гор до 64 видов - важное событие для наблюдателей и любителей природы", - подчеркивается в сообщении.
На природных территориях столицы обитает около 270 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу Москвы.
В Аптекарском огороде раскрылись первые цветки сакуры
12 апреля, 16:53