Рейтинг@Mail.ru
На Воробьевых горах в Москве зафиксировали новый вид птиц - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:35 27.05.2026 (обновлено: 19:09 27.05.2026)
На Воробьевых горах в Москве зафиксировали новый вид птиц

На Воробьевых горах в Москве зафиксировали 64-й вид птиц

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГорожане на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве.
Горожане на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Горожане на смотровой площадке на Воробьевых горах в Москве.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Воробьевых горах в Москве зафиксирован новый вид птиц — лесной голубь вяхирь.
  • Теперь на территории Воробьевых гор насчитывается 64 вида пернатых.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новый вид птиц - лесной голубь вяхирь - зафиксирован на Воробьевых горах в Москве, теперь на этой территории насчитывается 64 вида пернатых, сообщается в Telegram-канале столичного Парка Горького.
«
"Майский лес удивляет: в парке зафиксирован новый вид птицы, который не видели последние несколько лет. Знакомьтесь - лесной голубь вяхирь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что крупный, осторожный и совсем не похожий на привычных городских голубей, он стал настоящей неожиданной находкой во время орнитологической экскурсии.
"Эта встреча пополнила список птиц Воробьевых гор до 64 видов - важное событие для наблюдателей и любителей природы", - подчеркивается в сообщении.
На природных территориях столицы обитает около 270 видов птиц, 88 из них занесены в Красную книгу Москвы.
Цветение сакуры в Аптекарском огороде. 12 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В Аптекарском огороде раскрылись первые цветки сакуры
12 апреля, 16:53
 
Хорошие новостиМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала