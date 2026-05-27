Синоптик пообещал москвичам по-осеннему холодную погоду до конца весны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- До конца весны в Москве ожидается по-осеннему холодная погода.
- Температура воздуха не поднимется выше +14 градусов, по ночам ожидается от +1 до +6 градусов, днем — от +9 до +14 градусов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. По-осеннему холодная погода ожидается в Москве до конца весны, температура воздуха не поднимется выше плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что по ночам в столице ожидается плюс один - плюс шесть градусов, в дневные часы - плюс 9 - плюс 14 градусов.