Синоптик пообещал москвичам по-осеннему холодную погоду до конца весны - РИА Новости, 27.05.2026
07:44 27.05.2026 (обновлено: 09:34 27.05.2026)
Синоптик пообещал москвичам по-осеннему холодную погоду до конца весны

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Прохожие в парке "Зарядье". Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • До конца весны в Москве ожидается по-осеннему холодная погода.
  • Температура воздуха не поднимется выше +14 градусов, по ночам ожидается от +1 до +6 градусов, днем — от +9 до +14 градусов.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. По-осеннему холодная погода ожидается в Москве до конца весны, температура воздуха не поднимется выше плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"До конца весны (в Москве - ред.) погода будет стоять по-осеннему холодная, в ежедневном графике продолжат лить скоротечные дожди", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что по ночам в столице ожидается плюс один - плюс шесть градусов, в дневные часы - плюс 9 - плюс 14 градусов.
