МВД предупредило о новой схеме мошенников с фото могил участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мошенники предлагают россиянам денежное вознаграждение за фотографии надгробий участников СВО или "аллей героев".
- Полученные данные они используют для звонков родственникам погибших и передачи информации разведывательным подразделениям противника.
- За участие в подобных действиях россиянам грозит уголовная ответственность по статье "Государственная измена".
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Аферисты стали предлагать россиянам подрабатывать, фотографируя надгробия бойцов СВО или "аллеи героев", сообщили в МВД.
«
"За несколько снимков, переданных "работодателю", обещают денежное вознаграждение", — рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Там подчеркнули, что рассылкой таких "вакансий" занимаются мошеннические кол-центры, за которыми стоят украинские спецслужбы. Полученные данные они используют для введения в заблуждение родственников погибших под предлогом выплат от Министерства обороны.
Помимо этого, такие сведения попадают в распоряжение вражеской разведки, после чего их могут использовать в информационно-психологических операциях по дестабилизации обстановки в России.
"В отношении иностранных граждан, согласившихся на такой "заработок", будут возбуждены уголовные дела по статье 276 УК", — заверили в киберполиции.
Там также предупредили, что россиянам за участие в подобной деятельности грозит от 12 лет колонии до пожизненного заключения по статье о государственной измене.
1 октября 2025, 15:27