МВД предупредило о новой схеме мошенников с фото могил участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники предлагают россиянам денежное вознаграждение за фотографии надгробий участников СВО или "аллей героев".

Полученные данные они используют для звонков родственникам погибших и передачи информации разведывательным подразделениям противника.

За участие в подобных действиях россиянам грозит уголовная ответственность по статье "Государственная измена".

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Аферисты стали предлагать россиянам подрабатывать, фотографируя надгробия бойцов СВО или "аллеи героев", сообщили в МВД.

« "За несколько снимков, переданных "работодателю", обещают денежное вознаграждение", — рассказали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Там подчеркнули, что рассылкой таких "вакансий" занимаются мошеннические кол-центры, за которыми стоят украинские спецслужбы. Полученные данные они используют для введения в заблуждение родственников погибших под предлогом выплат от Министерства обороны.

Помимо этого, такие сведения попадают в распоряжение вражеской разведки, после чего их могут использовать в информационно-психологических операциях по дестабилизации обстановки в России

"В отношении иностранных граждан, согласившихся на такой "заработок", будут возбуждены уголовные дела по статье 276 УК", — заверили в киберполиции.