В МВД раскрыли, где были созданы первые мошеннические кол-центры

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 мая - РИА Новости. Первые мошеннические кол-центры, сотрудники которых атакуют россиян, были созданы на Украине, сообщил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов на Международном форуме по безопасности.
Он отметил, что международная преступность под различными предлогами заманивает на территории разных стран людей якобы на работу, которые приезжают как легальные мигранты, а потом "их воруют, привозят в третью страну, используют как рабов".
Он также отметил, что миллиарды, которые зарабатываются на этой преступной деятельности, уходят в западную финансовую-кредитную систему.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ проходит 26-29 мая в Московской области.