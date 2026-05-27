20:46 27.05.2026 (обновлено: 21:08 27.05.2026)
В МВД раскрыли, где были созданы первые мошеннические кол-центры

В МВД РФ заявили, что первые мошеннические кол-центры были созданы на Украине

Силовики нашли брошенный колл-центр телефонных мошенников в Бердянске
Силовики нашли брошенный колл-центр телефонных мошенников в Бердянске. Архивное фото
  • Первые мошеннические кол-центры, атакующие россиян, были созданы на Украине, сообщил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов.
  • Потом это было тиражировано в другие страны, заявил он.
  • Доходы от преступной деятельности уходят в западную финансовую-кредитную систему, добавил Зубов.
ОДИНЦОВО (Московская обл.), 27 мая - РИА Новости. Первые мошеннические кол-центры, сотрудники которых атакуют россиян, были созданы на Украине, сообщил заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов на Международном форуме по безопасности.
Он отметил, что международная преступность под различными предлогами заманивает на территории разных стран людей якобы на работу, которые приезжают как легальные мигранты, а потом "их воруют, привозят в третью страну, используют как рабов".
"А началось это все первоначально на Украине, где первые кол-центры были созданы, которые атаковали наши территории. А потом это было тиражировано в другие страны", - сказал Зубов на круглом столе "Актуальные вопросы противодействия нелегальной миграции".

Он также отметил, что миллиарды, которые зарабатываются на этой преступной деятельности, уходят в западную финансовую-кредитную систему.
Международный форум по безопасности под эгидой Совета безопасности РФ проходит 26-29 мая в Московской области.
