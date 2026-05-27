Мошенники переключились на любителей домашних животных, предупредил эксперт

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники организуют фальшивые кампании по сбору средств на лечение животных, а также распространяют поддельные объявления о продаже питомцев, рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Мошенники переключились на любителей домашних животных... Например, они создают фальшивые сборы на лечение больных животных, поддельные сайты и ссылки на ветклиники и зоомагазины, а также распространяют фейковые объявления о продаже щенков и котят. Часто применяются схемы с предоплатой за животных, которых не существует", - предупредил Щербатенко в беседе с NEWS.ru.
По его словам, главная цель мошенников - заставить человека перевести средства как можно быстрее.
"Не поддавайтесь на фразы "срочно, иначе животное погибнет". Не переводите деньги незнакомым людям, не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные банковских карт на непроверенных ресурсах. Проверяйте отзывы и контакты организаций, реквизиты", - добавил эксперт.