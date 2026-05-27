В СФ рассказали о подделке мошенниками сообщений о "блокировке" в соцсети

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор Артем Шейкин предупредил о мошеннических сообщениях о блокировке аккаунтов в соцсетях с просьбой перейти по ссылке.

Мошенники используют подмену имени отправителя и страх потери доступа к аккаунту, чтобы заставить пользователя перейти на фишинговую страницу и ввести личные данные.

Правильная реакция на такое сообщение — не переходить по ссылке, а самостоятельно открыть приложение, проверить раздел уведомлений или безопасности и при необходимости обратиться в поддержку через официальный сайт или приложение.

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Получив сообщение из соцсетей о "блокировке" аккаунта с предложением перейти по ссылке для решения "проблемы", человеку нужно не паниковать, а открыть само приложение, проверить раздел уведомлений или безопасности и убедиться, есть ли там реальные ограничения, сказал РИА Новости сенатор Артем Шейкин.

"Пользователю приходит СМС, внешне похожее на уведомление от технической поддержки. В нем обычно говорится, что аккаунт скоро будет заблокирован, нужно срочно подтвердить данные, уточнить информацию или перейти по ссылке, чтобы "избежать ограничений", - пояснил сенатор.

По его словам, на первый взгляд все может выглядеть убедительно. Более того, мошенники умеют подменять имя отправителя, поэтому сообщение иногда отображается так, будто оно действительно пришло от технической поддержки сервиса, мессенджера или социальной сети.

"Но ключевой элемент этой аферы — ссылка. Она ведет не на официальный сайт, а на фишинговую страницу. Там пользователя просят ввести номер телефона, пароль, код подтверждения или другие данные для входа. Иногда этого достаточно, чтобы злоумышленники сразу получили доступ к аккаунту", - сказал Шейкин.

Опасность заключается в том, что человек действует в состоянии тревоги. Он не проверяет адрес сайта, не открывает приложение вручную, не думает, почему сервис просит подтвердить данные именно через СМС-ссылку. Его внимание сосредоточено на одном: "надо срочно сохранить аккаунт". Так мошенники превращают страх блокировки в инструмент кражи доступа, добавил он.

"Однако в такие моменты нужно здраво оценить ситуацию и обязательно помнить: настоящие сервисы не требуют вводить коды подтверждения и пароли на сторонних страницах. Если с аккаунтом действительно возникла проблема, уведомление обычно отображается внутри самого приложения или в официальном личном кабинете", - пояснил законодатель.

Поэтому правильная реакция на такое сообщение — не переходить по ссылке, подчеркнул политик.

"Нужно открыть приложение самостоятельно, проверить раздел уведомлений или безопасности и убедиться, есть ли там реальные ограничения. Если сомнения остаются, лучше обратиться в поддержку через официальный сайт или приложение, а не по ссылке из сообщения", - сказал парламентарий.