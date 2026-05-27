В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил о росте случаев рассылки фальшивых уведомлений владельцам дачных и загородных участков.

Мошенники рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства со ссылками для оплаты штрафа, через которые перехватывается доступ к личному кабинету на "Госуслугах".

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники в последнее время начали рассылать фальшивые уведомления владельцам дач, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Поддельные штрафы за нарушения на загородных участках набирают обороты. В последнее время участилась рассылка фальшивых уведомлений владельцам дачных и загородных участков", - сказал Гаврилов РИА Новости.

По его словам, сценарий выстроен профессионально и рассчитан на эмоциональную реакцию получателя.

"Человеку приходит сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства, прилагается ссылка для оплаты штрафа со скидкой, а дальше по этой ссылке перехватывается доступ к личному кабинету на "Госуслугах", - отметил политик.

Парламентарий подчеркнул, что при сомнениях имеет смысл начать с проверки, было ли в отношении участка проведено контрольное надзорное мероприятие: сведения публикуются в едином реестре, ЕРКНМ. Он уточнил, что если участок там не фигурирует, а постановление пришло, - это фальсификация.

"Также можно записаться на личный приём в территориальное управление Росреестра либо обратиться по телефонам, указанным на официальном сайте ведомства. На обжалование отведено десять дней с момента получения постановления, адрес территориального органа указан в самом документе", - добавил он.

Он отметил, что если ссылка уже открыта и данные введены, нужно немедленно сменить пароль на "Госуслугах", отозвать активные сессии, проверить привязанные счета и подать заявление в полицию. По его словам, скорость реакции напрямую влияет на то, успеют ли мошенники провести какие-либо операции.

Административный штраф за нарушение земельного законодательства назначается только одним документом - постановлением о назначении административных мер ответственности, напомнил Гаврилов

Парламентарий уточнил, что способов вручения штрафа три: документ передается лично при рассмотрении административного дела, отправляется заказным письмом или поступает в электронном виде в личный кабинет на "Госуслугах".