02:49 27.05.2026
В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества

Гаврилов: мошенники рассылают фальшивые уведомления владельцам дач

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил о росте случаев рассылки фальшивых уведомлений владельцам дачных и загородных участков.
  • Мошенники рассылают сообщения о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства со ссылками для оплаты штрафа, через которые перехватывается доступ к личному кабинету на "Госуслугах".
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники в последнее время начали рассылать фальшивые уведомления владельцам дач, предупредил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
"Поддельные штрафы за нарушения на загородных участках набирают обороты. В последнее время участилась рассылка фальшивых уведомлений владельцам дачных и загородных участков", - сказал Гаврилов РИА Новости.
По его словам, сценарий выстроен профессионально и рассчитан на эмоциональную реакцию получателя.
"Человеку приходит сообщение о якобы выявленном нарушении земельного законодательства, прилагается ссылка для оплаты штрафа со скидкой, а дальше по этой ссылке перехватывается доступ к личному кабинету на "Госуслугах", - отметил политик.
Парламентарий подчеркнул, что при сомнениях имеет смысл начать с проверки, было ли в отношении участка проведено контрольное надзорное мероприятие: сведения публикуются в едином реестре, ЕРКНМ. Он уточнил, что если участок там не фигурирует, а постановление пришло, - это фальсификация.
"Также можно записаться на личный приём в территориальное управление Росреестра либо обратиться по телефонам, указанным на официальном сайте ведомства. На обжалование отведено десять дней с момента получения постановления, адрес территориального органа указан в самом документе", - добавил он.
Он отметил, что если ссылка уже открыта и данные введены, нужно немедленно сменить пароль на "Госуслугах", отозвать активные сессии, проверить привязанные счета и подать заявление в полицию. По его словам, скорость реакции напрямую влияет на то, успеют ли мошенники провести какие-либо операции.
Административный штраф за нарушение земельного законодательства назначается только одним документом - постановлением о назначении административных мер ответственности, напомнил Гаврилов.
Парламентарий уточнил, что способов вручения штрафа три: документ передается лично при рассмотрении административного дела, отправляется заказным письмом или поступает в электронном виде в личный кабинет на "Госуслугах".
"Никакие sms, сообщения в мессенджерах, push-уведомления и сообщения в социальных сетях для подобных целей не используются. Запросов персональных данных от ведомства тоже не бывает", - добавил он.
