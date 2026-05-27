Адвокат рассказал, как защититься от мошенничества с применением дипфейков - РИА Новости, 27.05.2026
15:38 27.05.2026
Адвокат рассказал, как защититься от мошенничества с применением дипфейков

Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Адвокат Игорь Трунов рассказал, что для защиты от мошенничества с применением дипфейков можно использовать семейные кодовые фразы.
  • Для доказательства мошенничества с использованием дипфейка следует обратиться к телефонным операторам.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Семейные кодовые фразы помогут защититься от мошенничества с применением дипфейков, рассказал адвокат Игорь Трунов.
"Сейчас качество дипфейков очень хорошее. Оно улучшается и по голосу, и по контенту. Для защиты, конечно, должна быть работа со своими знакомыми. Близкие должны понимать, что без контрольного прозвона никому не нужно ничего давать. На сегодняшний день на слово верить нельзя никому. Нужна определенная система кодовых слов или фраз, которые может знать только знакомый человек", - заявил он в беседе с NEWS.ru.
По словам правозащитника, для доказательства мошенничества с использованием дипфейка следует обратиться к телефонным операторам.
