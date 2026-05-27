Москвичей предупредили о мошеннических действиях с социальной картой

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники звонят владельцам карты москвича, представляясь сотрудниками социальных служб, предлагают заменить карту или просят назвать код из СМС под угрозой блокировки, а также рассылают фишинговые ссылки для пополнения карты, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Картой москвича пользуются около пяти миллионов горожан. С ней жителям столицы доступны бесплатный или льготный проезд на городском транспорте, скидки у партнеров программы лояльности и многое другое. При этом карта москвича - это документ, подтверждающий право на льготу: на ней указаны фамилия, имя и отчество владельца, размещена фотография, а сама карта может использоваться в качестве полиса ОМС и единого читательского билета", - говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники используют несколько типовых сценариев. Например, они звонят владельцам карты, представляясь сотрудниками социальной службы, и предлагают заменить карту, утверждая, что ее срок действия истек и она скоро будет заблокирована. Верить этому нельзя: если срок действия карты действительно подходит к концу, необходимо подать заявление о замене карты на mos.ru и указать причину "Истек срок действия".

"Еще одна распространенная схема обмана - когда мошенники звонят и просят назвать код из СМС, например, чтобы разблокировать карту или активировать бесплатный проезд. Таким образом они пытаются получить доступ к банковским приложениям или аккаунтам на различных ресурсах.", - поясняется в сообщении.

Дополняется, что также мошенники создают рассылки от имени официального портала mos.ru с фишинговыми ссылками. В этих письмах предлагают перейти на поддельную страницу для пополнения карты москвича, чтобы сохранить льготный проезд. Открывать такие ссылки опасно: они могут быть использованы для кражи данных пользователя, включая пароли.