Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о мошеннических действиях с социальной картой - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 27.05.2026
Москвичей предупредили о мошеннических действиях с социальной картой

Мошеники рассылают фишинговые ссылки для пополнения социальной карты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мошенник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники звонят владельцам карты москвича, представляясь сотрудниками социальных служб, и предлагают заменить карту или просят назвать код из СМС под угрозой блокировки.
  • Злоумышленники рассылают фишинговые ссылки от имени официального портала mos.ru с предложением перейти на поддельную страницу для пополнения карты москвича.
  • Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей и хранить карту в надежном месте.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мошенники звонят владельцам карты москвича, представляясь сотрудниками социальных служб, предлагают заменить карту или просят назвать код из СМС под угрозой блокировки, а также рассылают фишинговые ссылки для пополнения карты, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Картой москвича пользуются около пяти миллионов горожан. С ней жителям столицы доступны бесплатный или льготный проезд на городском транспорте, скидки у партнеров программы лояльности и многое другое. При этом карта москвича - это документ, подтверждающий право на льготу: на ней указаны фамилия, имя и отчество владельца, размещена фотография, а сама карта может использоваться в качестве полиса ОМС и единого читательского билета", - говорится в сообщении.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
МВД назвало пароль, с помощью которого мошенники взламывают устройства
26 мая, 15:19
Уточняется, что злоумышленники используют несколько типовых сценариев. Например, они звонят владельцам карты, представляясь сотрудниками социальной службы, и предлагают заменить карту, утверждая, что ее срок действия истек и она скоро будет заблокирована. Верить этому нельзя: если срок действия карты действительно подходит к концу, необходимо подать заявление о замене карты на mos.ru и указать причину "Истек срок действия".
"Еще одна распространенная схема обмана - когда мошенники звонят и просят назвать код из СМС, например, чтобы разблокировать карту или активировать бесплатный проезд. Таким образом они пытаются получить доступ к банковским приложениям или аккаунтам на различных ресурсах.", - поясняется в сообщении.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
В СФ рассказали о подделке мошенниками сообщений о "блокировке" в соцсети
Вчера, 04:10
Дополняется, что также мошенники создают рассылки от имени официального портала mos.ru с фишинговыми ссылками. В этих письмах предлагают перейти на поддельную страницу для пополнения карты москвича, чтобы сохранить льготный проезд. Открывать такие ссылки опасно: они могут быть использованы для кражи данных пользователя, включая пароли.
Эксперты проекта "Перезвони сам" рекомендуют придерживаться простых правил. Во-первых, никогда не переходить по ссылкам от неизвестных отправителей. Во-вторых, если адрес кажется знакомым, но вызывает сомнения, стоит его проверить. Кроме того, важно хранить карту в надежном месте и не передавать ее третьим лицам. Пользоваться картой может только держатель, иначе она действительно может быть заблокирована, заключается в сообщении.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Мошенники начали подделывать голоса публичных сотрудников СК и МВД
25 мая, 07:30
 
ОбществоРоссияБезопасностьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала