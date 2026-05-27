Чешские полицейские не сказали, что нашли в машине митрополита Илариона

Названия якобы обнаруженного вещества нам не сказали, заявил иерарх.

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Чешская полиция не сказала, какое запрещенное вещество якобы нашла в машине задержанного по обвинению в хранении наркотиков митрополита Илариона, об этом митрополит сообщил РИА Новости.

"Этого (названия якобы обнаруженного вещества – ред.) нам не сказали", - сказал архиерей агентству.

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, которые были найдены у него в машине. Митрополита посетили адвокат и российский консул. Двадцать шестого мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.