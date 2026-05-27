Рейтинг@Mail.ru
Чешские полицейские не сказали, что нашли в машине митрополита Илариона - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 27.05.2026
Чешские полицейские не сказали, что нашли в машине митрополита Илариона

РИА Новости: митрополит Иларион не знает, что полиция якобы нашла в его машине

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Митрополит Иларион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чешская полиция не сказала, какое запрещенное вещество якобы нашла в машине митрополита Илариона
  • Названия якобы обнаруженного вещества нам не сказали, заявил иерарх.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Чешская полиция не сказала, какое запрещенное вещество якобы нашла в машине задержанного по обвинению в хранении наркотиков митрополита Илариона, об этом митрополит сообщил РИА Новости.
"Этого (названия якобы обнаруженного вещества – ред.) нам не сказали", - сказал архиерей агентству.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, которые были найдены у него в машине. Митрополита посетили адвокат и российский консул. Двадцать шестого мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он сказал РИА Новости, что уже покинул Чехию.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Митрополит Иларион заявил, что наркотики нашли за обшивкой багажника
Вчера, 17:56
 
В миреЧехияМитрополит Иларион (Алфеев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала