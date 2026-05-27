Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Иларион рассказал, кто мог написать анонимное письмо в полицию - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:22 27.05.2026 (обновлено: 21:54 27.05.2026)
Митрополит Иларион рассказал, кто мог написать анонимное письмо в полицию

РИА Новости: у митрополита Илариона есть подозрения об авторе письма в полицию

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Митрополит Иларион. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Иларион, задержанный в Чехии за якобы хранение наркотиков и отпущенный без предъявления обвинения, рассказал, что у него есть подозрения, кто мог написать анонимное письмо в полицию.
  • Он не стал ими делиться, но пообещал по окончании следствия сказать, подтвердило оно их или нет.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Чехии за якобы хранение наркотиков и отпущенный без предъявления обвинения, рассказал РИА Новости, что у него есть конкретные подозрения, кто мог написать анонимное письмо в полицию.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, которые были найдены у него в машине. Митрополита посетили адвокат и российский консул. Двадцать шестого мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. В видеообращении после своего освобождения, размещенном в Telegram-канале иерарха, митрополит рассказал, что обыск его машины проходил из-за анонимного доноса в полицию.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Митрополит Иларион заявил, что наркотики нашли за обшивкой багажника
Вчера, 17:56
«
"У меня есть вполне конкретные подозрения (об авторе письма - ред.), но я ими не хотел бы делиться. Когда следствие закончится, я смогу сказать, подтвердило оно их или нет", - рассказал митрополит Иларион.
Митрополит отметил, что на допросе в полиции он сказал, что в течение всего прошлого года против него велась целенаправленная кампания в чешских СМИ, осенью материалы выходили едва ли не еженедельно, регулярно публиковалась его фотография с президентом России Владимиром Путиным, снятая во время вручения митрополиту ордена Александра Невского в феврале 2022 года.
"Основная тема была такая: протоиерея Николая Лищенюка мы смогли лишить вида на жительство, а митрополита Илариона не сможем, так как у него есть венгерский паспорт, поэтому нужно его включить в санкционный список Чехии. После отставки предыдущего правительства эта тема как-то увяла, но силы, заинтересованные в удалении меня из Чехии, остались. Думаю, они и нашли иной способ устранить меня", - сказал митрополит Иларион.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. После освобождения из-под стражи он поблагодарил за поддержку патриарха Московского и вся Руси Кирилла, МИД РФ и лично официального представителя МИД России Марию Захарову, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
В РПЦ назвали задержание митрополита Илариона в Чехии акцией устрашения
25 мая, 20:29
 
РелигияВ миреРоссияЧехияМитрополит Иларион (Алфеев)Владимир ПутинАлександр Невский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала