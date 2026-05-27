Митрополит Иларион рассказал, кто мог написать анонимное письмо в полицию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Митрополит Иларион, задержанный в Чехии за якобы хранение наркотиков и отпущенный без предъявления обвинения, рассказал, что у него есть подозрения, кто мог написать анонимное письмо в полицию.
- Он не стал ими делиться, но пообещал по окончании следствия сказать, подтвердило оно их или нет.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), задержанный в Чехии за якобы хранение наркотиков и отпущенный без предъявления обвинения, рассказал РИА Новости, что у него есть конкретные подозрения, кто мог написать анонимное письмо в полицию.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила в СИЗО митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, которые были найдены у него в машине. Митрополита посетили адвокат и российский консул. Двадцать шестого мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий. В видеообращении после своего освобождения, размещенном в Telegram-канале иерарха, митрополит рассказал, что обыск его машины проходил из-за анонимного доноса в полицию.
"У меня есть вполне конкретные подозрения (об авторе письма - ред.), но я ими не хотел бы делиться. Когда следствие закончится, я смогу сказать, подтвердило оно их или нет", - рассказал митрополит Иларион.
Митрополит отметил, что на допросе в полиции он сказал, что в течение всего прошлого года против него велась целенаправленная кампания в чешских СМИ, осенью материалы выходили едва ли не еженедельно, регулярно публиковалась его фотография с президентом России Владимиром Путиным, снятая во время вручения митрополиту ордена Александра Невского в феврале 2022 года.
"Основная тема была такая: протоиерея Николая Лищенюка мы смогли лишить вида на жительство, а митрополита Илариона не сможем, так как у него есть венгерский паспорт, поэтому нужно его включить в санкционный список Чехии. После отставки предыдущего правительства эта тема как-то увяла, но силы, заинтересованные в удалении меня из Чехии, остались. Думаю, они и нашли иной способ устранить меня", - сказал митрополит Иларион.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. После освобождения из-под стражи он поблагодарил за поддержку патриарха Московского и вся Руси Кирилла, МИД РФ и лично официального представителя МИД России Марию Захарову, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.