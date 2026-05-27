19:58 27.05.2026 (обновлено: 20:44 27.05.2026)
Митрополит Иларион уехал из Чехии

  • Митрополит Иларион покинул Чехию после освобождения.
  • Он не делится планами поездок, чтобы избежать повторения ситуации с подброшенными наркотиками.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, рассказал РИА Новости, что покинул республику.
«
"Из Чехии я уже уехал", – сказал митрополит.
По его словам, он не делится планами поездок, чтобы ему вновь не подбросили наркотики.
"Предпочитаю не говорить публично о планах своих передвижений, чтобы кому-нибудь не пришло в голову снова подбросить мне наркотики", – сказал архиерей агентству.
Чешская полиция 24 мая задержала и поместила под стражу митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетили адвокат и российский консул. 26 мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков.
Митрополит Иларион заявил, что его держали в холодном изоляторе
