Митрополит Иларион уехал из Чехии

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, рассказал РИА Новости, что покинул республику.

« "Из Чехии я уже уехал", – сказал митрополит.

По его словам, он не делится планами поездок, чтобы ему вновь не подбросили наркотики.

"Предпочитаю не говорить публично о планах своих передвижений, чтобы кому-нибудь не пришло в голову снова подбросить мне наркотики", – сказал архиерей агентству.

Чешская полиция 24 мая задержала и поместила под стражу митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков. Митрополита посетили адвокат и российский консул. 26 мая он был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.