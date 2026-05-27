Митрополит Иларион уверен, что на запрещенных веществах нет его отпечатков

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев), освобожденный после задержания в Чехии, уверен, что его отпечатки пальцев не будут найдены на обнаруженных в его машине пакетах.
Чешская полиция 24 мая задержала митрополита Илариона по подозрению в хранении наркотиков, позже он был помещен в СИЗО. Двадцать шестого мая иерарх был отпущен на свободу без предъявления обвинения и дополнительных условий.
"Следствие по этому делу не закончено, оно будет продолжаться. Еще предстоит установить, какие именно психотропные или запрещенные вещества находятся в этих пакетиках, чьи отпечатки пальцев находятся на этих пакетиках, но я одно могу заявить - что ни моих отпечатков пальцев там не будет, ни нашего видеооператора. Мы никакого отношения не имеем к этим пакетикам и к этой баночке", - рассказал митрополит в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Иерарх выразил надежду, что следствие установит, кто подбросил наркотики ему в машину. Митрополит Иларион отметил, что все началось с некоего анонимного письма, в котором говорилось, что у него в машине наркотики, во сколько он будет отъезжать от храма и каким маршрутом.
"С точки зрения адвоката, если такое письмо пишется, то обычно оно исходит именно от того, кто подкладывает эти вещи и кто знает, куда они подложены", - сказал архиерей.
Митрополит Иларион категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. После освобождения из-под стражи он поблагодарил за поддержку патриарха Московского и вся Руси Кирилла, МИД РФ и лично официального представителя МИД России Марию Захарову.