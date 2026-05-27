12:05 27.05.2026
У России переполнилась чаша терпения в ситуации с Украиной, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конфликте на Украине наступил период, когда чаша терпения переполнилась, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
  • Он отметил, что есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права со стороны режима Зеленского.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В конфликте на Украине наступил период, когда чаша терпения переполнилась, считает посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Мы сейчас находимся в том периоде, в том времени, когда чаша терпения нашего народа переполнилась. Режим Зеленского продемонстрировал на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права", - сказал Мирошник на сессии Международного форума по безопасности.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы РФ приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ, и по центрам принятия соответствующих решений.
"У нас есть все основания утверждать, что по всем направлениям у нас есть собранные и подтвержденные факты нарушения норм гуманитарного права - издевательств над гражданским населением, над детьми, разрушение гражданским объектов", - отметил посол.
