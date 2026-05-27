Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники Минтранса проверили более 72 тысяч автобусов в Подмосковье - РИА Новости, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
11:51 27.05.2026
Сотрудники Минтранса проверили более 72 тысяч автобусов в Подмосковье

Сотрудники подмосковного Минтранса проверили свыше 72 тыс автобусов в 2026 году

© Фото : Правительство Московской областиАвтобус "Мострансавто"
Автобус Мострансавто - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© Фото : Правительство Московской области
Автобус "Мострансавто". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Сотрудники Минтранса проверили свыше 72 тысяч автобусов общественного транспорта в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В рамках профилактических мероприятий к административной ответственности привлечены свыше 15 тысяч пассажиров и более 2 тысяч водителей.
"На территории Подмосковья сотрудники Административно-пассажирской инспекции ежедневно осуществляют контроль за соблюдением финансовой дисциплины пассажирами, а также контролируют водителей общественного транспорта. Проведение рейдов помогает повышать качество обслуживания пассажиров и способствует строгому соблюдению законодательства в сфере общественного транспорта", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.
Больше всего проверок в этом году было проведено на маршрутах в городском округе Лобня – более 9,9 тысячи. На втором и третьем местах округа Ленинский и Долгопрудный, где провели порядка 8 тысяч и более 7 тысяч проверок соответственно. В пресс-службе подмосковного Минтранса отметили, что эти округа традиционно характеризуются высокой интенсивностью пассажиропотока, развитой маршрутной сетью и значительным количеством перевозок, что обуславливает повышенное внимание инспекторов к соблюдению порядка на данных направлениях.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйЛобня
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала