Сотрудники Минтранса проверили более 72 тысяч автобусов в Подмосковье

"На территории Подмосковья сотрудники Административно-пассажирской инспекции ежедневно осуществляют контроль за соблюдением финансовой дисциплины пассажирами, а также контролируют водителей общественного транспорта. Проведение рейдов помогает повышать качество обслуживания пассажиров и способствует строгому соблюдению законодательства в сфере общественного транспорта", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

Больше всего проверок в этом году было проведено на маршрутах в городском округе Лобня – более 9,9 тысячи. На втором и третьем местах округа Ленинский и Долгопрудный, где провели порядка 8 тысяч и более 7 тысяч проверок соответственно. В пресс-службе подмосковного Минтранса отметили, что эти округа традиционно характеризуются высокой интенсивностью пассажиропотока, развитой маршрутной сетью и значительным количеством перевозок, что обуславливает повышенное внимание инспекторов к соблюдению порядка на данных направлениях.