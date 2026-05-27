Меншик рухнул на корт после пятисетового матча на "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
20:39 27.05.2026
Меншик рухнул на корт после пятисетового матча на "Ролан Гаррос"

Меншик упал и не смог подняться после пятисетового матча на "Ролан Гаррос"

  • Чешский теннисист Якуб Меншик обыграл аргентинца Мариано Навоне в пятисетовом матче Открытого чемпионата Франции.
  • Во время решающего тай-брейка у Меншика были судороги, он упал на корт и не смог самостоятельно подняться.
  • Врачи оказали Меншику помощь, и он смог покинуть корт на своих ногах, но в сопровождении медиков.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Чешский теннисист Якуб Меншик рухнул на корт и не смог подняться без помощи врачей после пятисетового матча во втором круге Открытого чемпионата Франции против аргентинца Мариано Навоне.
Посеянный под 26-м номером Меншик в среду за 4 часа 41 минуту обыграл Навоне со счетом 6:3, 2:6, 6:4, 1:6, 7:6 (13:11). Во время решающего тай-брейка у чеха были судороги. После выигранного матчбола на своей подаче он повалился на спину и не смог самостоятельно подняться.
Появившийся на корте врач приложил к голове Меншика пакет со льдом, а бол-бой встал над игроком с зонтом, прикрывая его от солнца. Вскоре на корте появились врачи медицинской бригады, которые в течение 10 минут оказывали ему помощь. Позднее они выкатили коляску, однако Меншик сумел подняться и покинуть корт на своих ногах, но в сопровождении врачей.
В третьем круге чех должен сыграть с восьмым сеянным австралийцем Алексом Де Минауром.
