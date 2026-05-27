Врач рассказала, когда лучше всего завтракать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врач-диетолог Светлана Жернова рекомендует завтракать в течение первого часа после пробуждения.
- Пропуск завтрака и плотный поздний ужин могут привести к перепадам сахара в крови, раздражительности и риску переедания.
- Оптимально ужинать за три-четыре часа до сна, чтобы не перегружать организм едой перед отдыхом.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Завтракать лучше всего в течение первого часа после пробуждения, поскольку регулярный пропуск этого приема пищи может ухудшать чувствительность к инсулину, рассказала врач-диетолог Светлана Жернова.
"Завтракать лучше всего в течение первого часа после пробуждения... Если слишком долго откладывать первый прием пищи, повышается уровень гормонов голода, а вечером человеку становится сложнее контролировать аппетит. Кроме того, регулярный пропуск завтрака может ухудшать чувствительность к инсулину", - таким мнением поделилась Жернова в беседе с "Газетой.Ru".
При этом, по словам врача, самая распространенная ошибка - пропуск завтрака и плотный поздний ужин. В результате, уточнила Жернова, в течение дня усиливаются перепады сахара в крови, появляется раздражительность, а вечером возрастает риск переедания.
Врач также отметила, что с точки зрения обмена веществ именно обед часто становится ключевым приемом пищи, поскольку в середине дня организм лучше перерабатывает белки, жиры и углеводы, а также эффективнее использует глюкозу как источник энергии.
"При этом жесткое правило "не есть после шести" можно назвать устаревшим. Гораздо важнее не перегружать организм едой непосредственно перед сном. Оптимально ужинать за три-четыре часа до сна. Поздние и тяжелые приемы пищи ухудшают качество сна, способствует рефлюксу и набору веса", - заключила Жернова.