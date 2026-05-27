Врач рассказала, когда лучше всего завтракать

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Завтракать лучше всего в течение первого часа после пробуждения, поскольку регулярный пропуск этого приема пищи может ухудшать чувствительность к инсулину, рассказала врач-диетолог Светлана Жернова.

"Завтракать лучше всего в течение первого часа после пробуждения... Если слишком долго откладывать первый прием пищи, повышается уровень гормонов голода, а вечером человеку становится сложнее контролировать аппетит. Кроме того, регулярный пропуск завтрака может ухудшать чувствительность к инсулину", - таким мнением поделилась Жернова в беседе с "Газетой.Ru"

При этом, по словам врача, самая распространенная ошибка - пропуск завтрака и плотный поздний ужин. В результате, уточнила Жернова, в течение дня усиливаются перепады сахара в крови, появляется раздражительность, а вечером возрастает риск переедания.

Врач также отметила, что с точки зрения обмена веществ именно обед часто становится ключевым приемом пищи, поскольку в середине дня организм лучше перерабатывает белки, жиры и углеводы, а также эффективнее использует глюкозу как источник энергии.