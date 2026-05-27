Матвиенко примет участие в заседании Совета по демографии

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 29 мая примет участие в заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает пресс-служба СФ.
Участники заседания обсудят вопросы формирования семейно ориентированной среды во всех сферах жизни общества, семейноцентричности государственных программ и национальных проектов, консолидации усилий государства, общества и бизнеса для достижения целей демографического развития.
Принять участие приглашены вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министр транспорта РФ Андрей Никитин, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, глава Минстроя РФ Ирек Файзулин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, представители регионов.
Совет при президенте РФ был образован Указом главы государства от 9 декабря 2024 года в целях реализации государственной демографической и семейной политики и подготовки предложений по ее совершенствованию.