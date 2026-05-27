Матвиенко примет участие в заседании Совета по демографии

На заседании обсудят вопросы формирования семейно ориентированной среды, семейноцентричности государственных программ и национальных проектов, а также консолидации усилий для достижения целей демографического развития.

В заседании примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, министры транспорта, труда и социальной защиты, строительства и здравоохранения РФ, а также представители регионов.

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко 29 мая примет участие в заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщает пресс-служба СФ.

Участники заседания обсудят вопросы формирования семейно ориентированной среды во всех сферах жизни общества, семейноцентричности государственных программ и национальных проектов, консолидации усилий государства, общества и бизнеса для достижения целей демографического развития.

