09:55 27.05.2026 (обновлено: 11:43 27.05.2026)
Фетисова обрадовало подписание нового контракта Малкина в НХЛ

Фетисов заявил, что рад за новый контракт Малкина с клубом "Питтсбург Пингвинз"

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что обрадован подписанием Евгением Малкиным нового контракта с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз".
Во вторник "Питтсбург" продлил контракт с Малкиным на один год. 31 июля нападающему исполнится 40 лет. Зарплата россиянина за сезон-2026/27 составит 5,5 миллиона долларов.
"Женя провел очень солидный сезон, и я рад тому, что он продлил контракт еще на один год. Команда, видимо, в ближайшее время будет немного перестраиваться. Я желаю ему играть и получать удовольствие от хоккея", - сказал Фетисов.
Малкин был выбран "Пингвинз" в первом раунде драфта НХЛ 2004 года под вторым номером и всю карьеру в Северной Америке (20 сезонов) провел в составе одного клуба. Вместе с командой Малкин стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017). На его счету 1407 очков (533 гола + 874 передачи) в 1269 матчах регулярных чемпионатов НХЛ, что является вторым результатом среди россиян после Александра Овечкина (1687 очков).
В России Малкин представлял магнитогорский "Металлург", с которым становился серебряным и бронзовым призером чемпионата страны. В составе сборной России форвард стал двукратным чемпионом мира (2012, 2014), дважды завоевывал серебряные медали мировых первенств (2010, 2015) и трижды - бронзовые (2005, 2007, 2019).
