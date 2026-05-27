Боец спецназа "Ахмат" получила перелом позвоночника в ДТП

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2", известная волонтёр в зоне спецоперации, а ныне рядовой спецназа "Ахмат" Наталья Максимус с позывным "Волчья Мать" сообщила РИА Новости, что получила тяжелые травмы, попав в ДТП из-за уходящего от погони ДПС пьяного водителя.

Максимус попала в ДТП во время служебной поездки в прифронтовой зоне.

"Пьяный водитель белой "Нивы", который не является военнослужащим, уходил от погони от сотрудников ДПС на очень большой скорости, 140 км в час. Из-за этого он не справился с управлением и врезался лоб в лоб в нашу машину", – сказала Максимус.

По ее словам, во время служебной поездки с ней в автомобиле находился сослуживец, который также получил тяжёлые травмы и проходит лечение.

"У меня перелом позвоночника, перелом носа. Ну, тени фиолетовые, как вы видите, и перелом глазницы. Ну, и по мелочи", – уточнила собеседница агентства.

Она выразила большую благодарность сотрудникам ДПС и скорой помощи, которые оперативно прибыли на место происшествия и профессионально оказали первую помощь.

"Я сама недавно доставала (оказывала доврачебную помощь пострадавшим в ДТП - ред.). Там же, кстати, в том же населенном пункте под названием Борисовка, двух ребят, которые попали в тяжелое ДТП, и знаю, что оказать своевременную помощь очень важно", – добавила Максимус.

Боец выразила благодарность командованию и личному составу спецназа "Ахмат" за всеобъемлющую помощь и поддержку.