Боец спецназа "Ахмат" получила перелом позвоночника в ДТП - РИА Новости, 27.05.2026
14:11 27.05.2026 (обновлено: 16:14 27.05.2026)
Боец спецназа "Ахмат" получила перелом позвоночника в ДТП

Боец спецназа "Ахмат" Максимус попала в ДТП из-за пьяного водителя

© РИА Новости / Фото предоставлено Натальей Максимус
Экс-участница реалити-шоу Дом-2, рядовой спецназа Ахмат Наталья Максимус попала в ДТП
© РИА Новости / Фото предоставлено Натальей Максимус
Экс-участница реалити-шоу "Дом-2", рядовой спецназа "Ахмат" Наталья Максимус попала в ДТП
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наталья Максимус, известная волонтер в зоне спецоперации и боец спецназа «Ахмат», получила тяжелые травмы, попав в ДТП в прифронтовой зоне.
  • ДТП произошло из-за столкновения с автомобилем пьяного водителя, который уходил от погони ДПС.
  • Максимус будет проходить лечение в Москве.
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Экс-участница реалити-шоу "Дом-2", известная волонтёр в зоне спецоперации, а ныне рядовой спецназа "Ахмат" Наталья Максимус с позывным "Волчья Мать" сообщила РИА Новости, что получила тяжелые травмы, попав в ДТП из-за уходящего от погони ДПС пьяного водителя.
Максимус попала в ДТП во время служебной поездки в прифронтовой зоне.
"Пьяный водитель белой "Нивы", который не является военнослужащим, уходил от погони от сотрудников ДПС на очень большой скорости, 140 км в час. Из-за этого он не справился с управлением и врезался лоб в лоб в нашу машину", – сказала Максимус.
По ее словам, во время служебной поездки с ней в автомобиле находился сослуживец, который также получил тяжёлые травмы и проходит лечение.
"У меня перелом позвоночника, перелом носа. Ну, тени фиолетовые, как вы видите, и перелом глазницы. Ну, и по мелочи", – уточнила собеседница агентства.
Она выразила большую благодарность сотрудникам ДПС и скорой помощи, которые оперативно прибыли на место происшествия и профессионально оказали первую помощь.
"Я сама недавно доставала (оказывала доврачебную помощь пострадавшим в ДТП - ред.). Там же, кстати, в том же населенном пункте под названием Борисовка, двух ребят, которые попали в тяжелое ДТП, и знаю, что оказать своевременную помощь очень важно", – добавила Максимус.
Боец выразила благодарность командованию и личному составу спецназа "Ахмат" за всеобъемлющую помощь и поддержку.
"Завтра меня отправляют в Москву, где буду проходить дальше необходимое лечение", – заключила военнослужащая.
