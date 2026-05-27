Липецкий суд арестовал сына мужчины, чье тело нашли в лесу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Липецкий суд арестовал на два месяца сына мужчины, чье тело с огнестрельным ранением нашли в лесу.
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Липецкий суд арестовал на два месяца сына мужчины, который считался пропавшим без вести и чье тело с огнестрельным ранением нашли в лесу, сообщили РИА Новости в прокуратуре области.
В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области сообщили РИА Новости, что решение было принято судьей Лебедянского районного суда Надеждой Коленкиной.
"Суд избрал сыну погибшего меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области сообщили РИА Новости, сын погибшего со своим знакомым начали планировать преступление в апреле. В пятницу отец с сыном возвращались на автомобиле из Липецка, однако домой не доехали и перестали выходить на связь. Родственники обратились за помощью к правоохранителям. В лесу в Лебедянском округе был найден автомобиль, рядом тело отца. Правоохранители задержали сына и его знакомого по подозрению в убийстве. Позже выяснилось, что знакомый сына выстрелил в голову его отцу.