Ликсутов: открылась выставка к 20-летию ОЭЗ "Технополис Москва"

14:31 27.05.2026
Ликсутов: в центре Москвы открылась выставка к 20-летию столичной ОЭЗ

© Фото : пресс-служба ДИППВыставка к 20-летию ОЭЗ "Технополис Москва"
Выставка к 20-летию ОЭЗ "Технополис Москва"
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. В центре Москвы начала работу выставка в честь 20-летия особой экономической зоны "Технополис Москва", заявил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он напомнил, что в этом году исполняется 20 лет с момента основания особой экономической зоны.
"За два десятилетия проект вырос в ключевой хаб отечественной промышленности и центр притяжения компаний, которые определяют технологический суверенитет России. Сегодня на десяти площадках ОЭЗ "Технополис Москва" общей площадью свыше 430 гектаров работают более 240 высокотехнологичных предприятий, а количество созданных высококвалифицированных рабочих мест превысило 30 тысяч", – приводит слова Ликсутова пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
У посетителей выставки будет возможность узнать о разработках резидентов. Так, на ней покажут российский ИИ-ускоритель от компании "ХайТэк", он помогает выдать 960 триллионов операций в секунду. Также на выставке представлена информация о фотолитографе, разрешение которого составляет 350 нанометров.
Также посетители смогут узнать больше о лифтах Карачаровского механического завода и космическом зондовом микроскопе, который установлен на борту аппарата "Нанозонд-1", – его разработали на предприятии "Протон".
При помощи столичных решений и мер поддержки от города резиденты столичной ОЭЗ увеличивают производство продукции и расширяют присутствие на глобальных рынках. Отмечается, что это вносит вклад в реализацию нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее Ликсутов рассказал, что резидент особой экономической зоны "Технополис Москва" выпустил высокотехнологичный лазерный комплекс для раскроя листовых материалов.
 
