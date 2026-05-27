Лихачев заявил о беспрецедентном числе атак по инфраструктуре ЗАЭС
18:41 27.05.2026
Лихачев заявил о беспрецедентном числе атак по инфраструктуре ЗАЭС

  • Последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара.
  • С 26 на 27 мая было зафиксировано более 55 взрывов в черте города, есть погибший и раненые.
АСТАНА, 27 мая - РИА Новости. Последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак по инфраструктуре ЗАЭС и Энергодара, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
«
"Последний месяц характеризуется беспрецедентным количеством атак и по инфраструктуре Запорожской АЭС, и по социальной инфраструктуре Энергодара… Ну и вот прошедшая ночь с 26 на 27 мая принесла очередной рекорд, более 55 взрывов в черте города, в непосредственной близости от социальной инфраструктуры", - сказал Лихачев и отметил, что на этой неделе уже есть погибший человек, несколько раненых.
Генеральный директор "Росатома" добавил, что украинские военные просто хотят измотать людей, идет охота за личным автотранспортом, выжигаются автобусы.
"Бьют по вышкам мобильной связи, бьют по жилым районам", - добавил Лихачев.
