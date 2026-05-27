В Лейпциге перед финалом Лиги конференций произошла массовая драка - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
09:36 27.05.2026
В Лейпциге перед финалом Лиги конференций произошла массовая драка

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лейпциге перед финалом футбольной Лиги конференций произошла массовая драка между болельщиками "Кристал Пэлас" и "Райо Вальекано".
  • Полиция оцепила район, где произошел инцидент, и задержала десятки болельщиков за нарушение общественного порядка.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Массовая драка между болельщиками английского "Кристал Пэлас" и испанского "Райо Вальекано" произошла в немецком Лейпциге перед финалом футбольной Лиги конференций, сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, вечером во вторник возле одного из ирландских баров в центре города между фанатами начались стычки. На опубликованных в социальных сетях видео болельщики бросают друг в друга бутылки и стулья.
Подчеркивается, что после начала драки полиция оцепила район города, где произошел инцидент. Также сообщается, что десятки болельщиков были задержаны на несколько часов за нарушение общественного порядка.
Финал Лиги конференций пройдет в Лейпциге в среду и начнется в 22:00 мск.
