В Лейпциге перед финалом Лиги конференций произошла массовая драка

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Массовая драка между болельщиками английского "Кристал Пэлас" и испанского "Райо Вальекано" произошла в немецком Лейпциге перед финалом футбольной Лиги конференций, сообщает Daily Mail.
Как отмечает издание, вечером во вторник возле одного из ирландских баров в центре города между фанатами начались стычки. На опубликованных в социальных сетях видео болельщики бросают друг в друга бутылки и стулья.
Подчеркивается, что после начала драки полиция оцепила район города, где произошел инцидент. Также сообщается, что десятки болельщиков были задержаны на несколько часов за нарушение общественного порядка.
Финал Лиги конференций пройдет в Лейпциге в среду и начнется в 22:00 мск.