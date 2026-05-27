Лавров обсудил с помощником президента Бразилии ситуацию в мире
14:47 27.05.2026 (обновлено: 14:55 27.05.2026)
Лавров обсудил с помощником президента Бразилии ситуацию в мире

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров обсудил с спецпомощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом текущую ситуацию в мире.
  • Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание внешнеполитической координации двух стран в рамках многосторонних форматов взаимодействия, таких как БРИКС, ООН и "Группа двадцати".
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в среду со спецпомощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом текущую ситуацию в мире, заявили в российском дипведомстве.
"В ходе беседы, прошедшей в традиционно конструктивном, доверительном ключе, стороны обменялись оценками текущей ситуации в мире, включая обстановку на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, положение дел в латиноамериканском регионе, украинский кризис", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Там добавили, что стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее наращивание внешнеполитической координации двух стран, в том числе в рамках многосторонних форматов взаимодействия, прежде всего БРИКС, ООН и "Группы двадцати".
