Лавров обсудил с помощником президента Бразилии ситуацию в мире

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в среду со спецпомощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом текущую ситуацию в мире, заявили в российском дипведомстве.
«
"В ходе беседы, прошедшей в традиционно конструктивном, доверительном ключе, стороны обменялись оценками текущей ситуации в мире, включая обстановку на Ближнем Востоке и в зоне Персидского залива, положение дел в латиноамериканском регионе, украинский кризис", - говорится в сообщении на сайте министерства.
