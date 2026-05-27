Сарри ушел из "Лацио"
17:51 27.05.2026
Сарри ушел из "Лацио"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Римский футбольный клуб «Лацио» объявил о расторжении трудового договора с главным тренером Маурицио Сарри и его штабом.
  • Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что место Сарри в «Лацио» займет Дженнаро Гаттузо, а сам Сарри, по данным источника, возглавит клуб «Аталанта».
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Римский футбольный клуб "Лацио" объявил на своем официальном сайте о расторжении трудового договора с главным тренером Маурицио Сарри и его штабом.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X сообщил о том, что место Сарри займет бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо, который 3 апреля остался без работы после того, как "Скуадра адзурра" не смогла квалифицироваться на чемпионат мира 2026 года. Сам Сарри, по данным источника, возглавит другой итальянский клуб - "Аталанту".
По итогам сезона-2025/26 "Лацио" занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Сарри ранее возглавлял "Лацио" в 2021-24 годах. В сезоне-2022/23 римляне под его руководством заняли второе место в турнирной таблице Серии А. Ранее специалист возглавлял ряд итальянских клубов, включая "Наполи" и "Ювентус", с которым в сезоне-2019/20 он выиграл Серию А, а также английский "Челси", который под его руководством стал победителем Лиги Европы в сезоне-2018/19.
