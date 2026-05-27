Лантратова потребовала от ООН и ОБСЕ дать оценку атаке на Рязань

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обратилась в ООН и ОБСЕ с требованием дать честную оценку атаке БПЛА на Рязань 15 мая.
"После атаки беспилотников на Рязань направила обращения в ООН, Совет ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка и ОБСЕ. Призываю дать произошедшему честную международную оценку. Не оставлять трагедию без внимания", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Рязанской области Павел Малков 15 мая сообщал, что в результате атаки ВСУ в Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома, обломки БПЛА упали на территории предприятия. Пострадали 28 человек, пятеро погибли. СК РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте.