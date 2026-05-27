Украина внесла Лантратову в "расстрельный" список "Миротворца"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что Украина внесла ее в "расстрельный" список скандального сайта "Миротворец" за то, что она обратилась к международной общественности с просьбой предоставить гуманитарный коридор для вывоза детей с территории Донбасса.

Федеральный омбудсмен на Международном форуме по безопасности рассказала, что в 2014 году она приехала с гуманитарной помощью на территорию Донбасса . После поездки она обратилась к украинской стороне с просьбой предоставить гуманитарный коридор для вывоза и спасения детей.

« "В ответ на молчание я обратилась к международной общественности, и тогда меня поддержало 19 стран мира - это депутаты Европарламента , лидеры крупных НКО и профессорский состав вузов. И в ответ на это Украина включила меня в расстрельный список "Миротворца", возбудила уголовные дела, в том числе и за спонсирование терроризма", - сказала Лантратова

По ее словам, спонсированием терроризма Украина называла подгузники и молочные смеси, которые она с волонтерами и добровольцами привозила раненым детям.

"Тогда мне удалось помочь почти 3 тысячам матерей и детей, 128 раненым и больным деткам на территориях. Там, на Донбассе, я увидела страшные преступления киевского режима. Когда украинская армия превращала людей в живой щит, убивала и калечила детей", - добавила Лантратова.