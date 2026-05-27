15:50 27.05.2026
Украина внесла Лантратову в "расстрельный" список "Миротворца"

Лантратова попала в список "Миротворца" за коридор для вывоза детей из Донбасса

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Яна Лантратова
27.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Яна Лантратова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что Украина внесла ее в "расстрельный" список скандального сайта "Миротворец" за то, что она обратилась к международной общественности с просьбой предоставить гуманитарный коридор для вывоза детей с территории Донбасса.
Федеральный омбудсмен на Международном форуме по безопасности рассказала, что в 2014 году она приехала с гуманитарной помощью на территорию Донбасса. После поездки она обратилась к украинской стороне с просьбой предоставить гуманитарный коридор для вывоза и спасения детей.
"В ответ на молчание я обратилась к международной общественности, и тогда меня поддержало 19 стран мира - это депутаты Европарламента, лидеры крупных НКО и профессорский состав вузов. И в ответ на это Украина включила меня в расстрельный список "Миротворца", возбудила уголовные дела, в том числе и за спонсирование терроризма", - сказала Лантратова.
По ее словам, спонсированием терроризма Украина называла подгузники и молочные смеси, которые она с волонтерами и добровольцами привозила раненым детям.
"Тогда мне удалось помочь почти 3 тысячам матерей и детей, 128 раненым и больным деткам на территориях. Там, на Донбассе, я увидела страшные преступления киевского режима. Когда украинская армия превращала людей в живой щит, убивала и калечила детей", - добавила Лантратова.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
