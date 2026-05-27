Лантратова планирует договориться о встрече с украинским омбудсменом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что в ближайшие дни созвонится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, чтобы договориться о предстоящей встрече.

Федеральный омбудсмен отметила, что уже знакома с украинским коллегой и взаимодействует с ним по разным вопросам, в том числе по обмену пленными и возвращению гражданских лиц.