Лантратова планирует договориться о встрече с украинским омбудсменом
13:56 27.05.2026 (обновлено: 14:09 27.05.2026)
Лантратова планирует договориться о встрече с украинским омбудсменом

Яна Лантратова. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова планирует созвониться с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом в ближайшие дни.
  • Лантратова отметила, что уже взаимодействует с украинским коллегой по разным вопросам.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что в ближайшие дни созвонится с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, чтобы договориться о предстоящей встрече.
"Конечно, в любом случае мы с ним встретимся. И более того, мы с ним будем созваниваться в ближайшие дни, предварительно проговаривать нашу встречу", - сказала Лантратова.
Федеральный омбудсмен отметила, что уже знакома с украинским коллегой и взаимодействует с ним по разным вопросам, в том числе по обмену пленными и возвращению гражданских лиц.
