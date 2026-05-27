Лантратова помогла снять ошибочные обвинения с участника СВО - РИА Новости, 27.05.2026
09:17 27.05.2026 (обновлено: 09:18 27.05.2026)
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла семье участника СВО снять с него ошибочные обвинения.
  • Военная прокуратура проверила обстоятельства дела и установила, что статус самовольно оставившего часть (СОЧ) был присвоен необоснованно.
  • Никиту П. признали пропавшим без вести, а к виновным должностным лицам применили дисциплинарные меры.
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла семье участника СВО снять с него ошибочные обвинения.
"Сын Елены П. Никита П. проходил службу в зоне СВО. Его ошибочно признали самовольно оставившим часть. Последний раз он выходил на связь летом 2025 года. Елена написала об этом уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой. Попросила разобраться в ситуации с сыном и помочь в его розыске. Омбудсмен передала нам это обращение", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Как отметила федеральный омбудсмен, ее аппарат направил запрос в военную прокуратуру и попросил проверить обстоятельства дела.
"Ведомство оперативно отреагировало: статус СОЧ был установлен необоснованно. Приказом командира он был отменен. Никиту признали пропавшим без вести. К виновным должностным лицам применили дисциплинарные меры", - подчеркнула Лантратова.
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЯна ЛантратоваДарья Морозова
 
 
