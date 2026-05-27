Лантратова помогла снять ошибочные обвинения с участника СВО

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла семье участника СВО снять с него ошибочные обвинения.

"Сын Елены П. Никита П. проходил службу в зоне СВО. Его ошибочно признали самовольно оставившим часть. Последний раз он выходил на связь летом 2025 года. Елена написала об этом уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой . Попросила разобраться в ситуации с сыном и помочь в его розыске. Омбудсмен передала нам это обращение", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Как отметила федеральный омбудсмен, ее аппарат направил запрос в военную прокуратуру и попросил проверить обстоятельства дела.