В Кузбассе грузовик с углем упал на легковушку, пострадали пять человек

БАРНАУЛ, 27 мая – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с груженым углем грузовиком в городе Осинники в Кузбассе, сообщили в региональной госавтоинспекции.
"Сотрудники полиции Осинников устанавливают обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали 5 человек… Предварительно установлено, что водитель, управляя транспортным средством Shacman, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства Shacman, груженого углем, на припаркованное транспортное средство Renault Sandero, в котором находился 52-летний водитель", - говорится в сообщении.
© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/TelegramПоследствия ДТП с участием грузовика в городе Осинники в Кузбассе
В автоинспекции добавляют, что в момент опрокидывания грузовика двигавшийся во встречном направлении автомобиль "Москвич 3", уходя от столкновения, съехал с дороги и перевернулся.
"В результате ДТП травмы получили пять человек – две пассажирки автомобиля "Москвич", водитель Renault Sandero, а также водитель и пассажир Shacman. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - отмечают в ГИБДД.
