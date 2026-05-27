В Кузбассе грузовик с углем упал на легковушку, пострадали пять человек
15:09 27.05.2026 (обновлено: 15:13 27.05.2026)
В Кузбассе грузовик с углем упал на легковушку, пострадали пять человек

© Фото : Госавтоинспекция Кузбасса/Telegram — Последствия ДТП с участием грузовика в городе Осинники в Кузбассе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Осинники в Кузбассе произошло ДТП с участием трех автомобилей.
  • Пострадали пять человек.
  • Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.
БАРНАУЛ, 27 мая – РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП с груженым углем грузовиком в городе Осинники в Кузбассе, сообщили в региональной госавтоинспекции.
"Сотрудники полиции Осинников устанавливают обстоятельства ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали 5 человек… Предварительно установлено, что водитель, управляя транспортным средством Shacman, не справившись с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства Shacman, груженого углем, на припаркованное транспортное средство Renault Sandero, в котором находился 52-летний водитель", - говорится в сообщении.

В автоинспекции добавляют, что в момент опрокидывания грузовика двигавшийся во встречном направлении автомобиль "Москвич 3", уходя от столкновения, съехал с дороги и перевернулся.
"В результате ДТП травмы получили пять человек – две пассажирки автомобиля "Москвич", водитель Renault Sandero, а также водитель и пассажир Shacman. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего", - отмечают в ГИБДД.
