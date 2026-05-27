Празднование Курбан-байрама в России - РИА Новости, 27.05.2026
10:48 27.05.2026 (обновлено: 15:05 27.05.2026)

Празднование Курбан-байрама в России

Мусульмане отмечают один из главных своих праздников — Курбан-байрам, или праздник жертвоприношения. Кадры празднования — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски), ежегодно отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря.

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

В 2026-м Курбан-байрам пришелся на 27 мая. Начался он с заходом солнца 26 мая и будет продолжаться до 31 мая включительно.

Верующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Праздник знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Его отмечают через 70 дней после другого важного мусульманского праздника — Ураза-байрама, торжества по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Празднование Курбан-байрама начинается с совместной молитвы — намаза, который совершают в мечетях, на открытых пространствах и стадионах.

Верующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

После праздничной молитвы имам обращается с проповедью, подчеркивая важность этого события.

На фото: председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в Московской соборной мечети.

Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Европейской части России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Празднование Курбан-байрама включает несколько обязательных этапов: подготовку, совместную молитву, обряд жертвоприношения и многодневное общение с близкими.

Верующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Наиболее благочестивые мусульмане постятся десять дней до его наступления.

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

С восходом солнца в день праздника нужно совершить полное омовение, надеть чистую одежду и отправиться в мечеть.

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанк

Главное событие дня — обряд жертвоприношения. Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови животного, принесенного в жертву.

Верующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Кроме того, в дни Курбан-байрама принято угощать всех людей и давать милостыню бедным.

Верующие на празднике Курбан-байрам у Симферопольской соборной мечети

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В девяти регионах России Курбан-байрам объявлен официальным выходным — в Адыгее, Башкирии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне и Крыму.

