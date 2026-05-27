Празднование Курбан-байрама в России

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски), ежегодно отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски), ежегодно отмечается в десятый день месяца Зуль-хиджа исламского лунного календаря.
В 2026-м Курбан-байрам пришелся на 27 мая. Начался он с заходом солнца 26 мая и будет продолжаться до 31 мая включительно.
В 2026-м Курбан-байрам пришелся на 27 мая. Начался он с заходом солнца 26 мая и будет продолжаться до 31 мая включительно.
Праздник знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Его отмечают через 70 дней после другого важного мусульманского праздника — Ураза-байрама, торжества по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.
Праздник знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку. Его отмечают через 70 дней после другого важного мусульманского праздника — Ураза-байрама, торжества по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан.
Празднование Курбан-байрама начинается с совместной молитвы — намаза, который совершают в мечетях, на открытых пространствах и стадионах.
Празднование Курбан-байрама начинается с совместной молитвы — намаза, который совершают в мечетях, на открытых пространствах и стадионах.
После праздничной молитвы имам обращается с проповедью, подчеркивая важность этого события.
На фото: председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в Московской соборной мечети.
После праздничной молитвы имам обращается с проповедью, подчеркивая важность этого события.
На фото: председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на богослужении в Московской соборной мечети.
Празднование Курбан-байрама включает несколько обязательных этапов: подготовку, совместную молитву, обряд жертвоприношения и многодневное общение с близкими.
Празднование Курбан-байрама включает несколько обязательных этапов: подготовку, совместную молитву, обряд жертвоприношения и многодневное общение с близкими.
Наиболее благочестивые мусульмане постятся десять дней до его наступления.
Наиболее благочестивые мусульмане постятся десять дней до его наступления.
С восходом солнца в день праздника нужно совершить полное омовение, надеть чистую одежду и отправиться в мечеть.
С восходом солнца в день праздника нужно совершить полное омовение, надеть чистую одежду и отправиться в мечеть.
Главное событие дня — обряд жертвоприношения. Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови животного, принесенного в жертву.
Главное событие дня — обряд жертвоприношения. Считается, что человеку отпускаются все грехи с первой каплей крови животного, принесенного в жертву.
Кроме того, в дни Курбан-байрама принято угощать всех людей и давать милостыню бедным.
Кроме того, в дни Курбан-байрама принято угощать всех людей и давать милостыню бедным.
В девяти регионах России Курбан-байрам объявлен официальным выходным — в Адыгее, Башкирии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне и Крыму.
В девяти регионах России Курбан-байрам объявлен официальным выходным — в Адыгее, Башкирии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Татарстане, Чечне и Крыму.