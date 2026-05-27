Рейтинг@Mail.ru
"У нас он не ломался": Дивеев высказался о разбитом трофее Кубка России - РИА Новости Спорт, 27.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:39 27.05.2026 (обновлено: 22:10 27.05.2026)
"У нас он не ломался": Дивеев высказался о разбитом трофее Кубка России

Дивеев выразил надежду на то, чтобы трофей Кубка России больше не разваливался

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКубок России
Кубок России - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футболист сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Дивеев выразил надежду на то, что организаторы Кубка России улучшат конструкцию трофея.
  • Во время празднования победы в суперфинале Кубка России трофей разбился: слетела крышка, откололось основание.
КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Игорь Дивеев выразил надежду на то, что организаторы Кубка России сделают так, чтобы трофей больше не разваливался.
В воскресенье московский "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. Позже "Спартак" сообщил, что трофей разбился окончательно.
«
"У нас два раза кубок не сломался. Интересный кубок, надеюсь сделают так, чтобы он больше не разваливался", - сказал Дивеев журналистам.
Дивеев в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка России в 2023 и 2025 годах.
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
"Не зря ушел из ЦСКА": Дивеев поделился эмоциями от первого чемпионства
17 мая, 22:03
 
ФутболСпортСпартак МоскваКубок России по футболуИгорь Дивеев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    М. Трунгеллити
    7567
    6716
  • Теннис
    Завершен
    К. У. Карабелли
    А. Рублев
    1636
    6167
  • Теннис
    Завершен
    Ю. Стародубцева
    Е. Рыбакина
    367
    616
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Рибера
    366
    611
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Райо Вальекано
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала