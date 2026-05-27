"У нас он не ломался": Дивеев высказался о разбитом трофее Кубка России

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов . Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Игорь Дивеев выразил надежду на то, что организаторы Кубка России сделают так, чтобы трофей больше не разваливался.

В воскресенье московский "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. Позже "Спартак" сообщил, что трофей разбился окончательно.