"У нас он не ломался": Дивеев высказался о разбитом трофее Кубка России

КАИР, 27 мая - РИА Новости, Андрей Михайлов. Футболист сборной России и петербургского "Зенита" Игорь Дивеев выразил надежду на то, что организаторы Кубка России сделают так, чтобы трофей больше не разваливался.
В воскресенье московский "Спартак" в серии послематчевых пенальти обыграл "Краснодар" (1:1, 4:3 по пенальти) в суперфинале Кубка России. Во время празднования победы Пабло Солари поднял хрустальный трофей над головой, после чего с кубка слетела крышка, а затем откололось основание. Позже "Спартак" сообщил, что трофей разбился окончательно.
"У нас два раза кубок не сломался. Интересный кубок, надеюсь сделают так, чтобы он больше не разваливался", - сказал Дивеев журналистам.
Дивеев в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка России в 2023 и 2025 годах.