МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Британская газета The Telegraph обнаружила старые комментарии кандидата от правой партии Reform UK на довыборах в палату общин по избирательному округу Мейкерфилд Роберта Кеньона, где тот поддержал возвращение Крыма в состав России.
"Я полностью согласен: Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами", — приводит издание его слова.
Так Кеньон ответил пользователю, назвавшему возвращение Крыма "демократией в действии".
Министр по оборонным закупкам Британии Люк Поллард обвинил кандидата в продвижении "тезисов Кремля", но представитель партии Reform UK поддержал Кеньона и выразил уверенность, что он станет великолепным депутатом.