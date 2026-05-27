16:55 27.05.2026 (обновлено: 17:19 27.05.2026)
В Британии разразился скандал из-за Крыма

The Telegraph: кандидат на выборах в Британии высказывался о праве РФ на Крым

Люди возле Тауэрского моста в Лондоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кандидат от правой партии Reform UK на довыборах в палату общин Роберт Кеньон некогда поддержал возвращение Крыма в состав России.
  • Министр по оборонным закупкам Британии Люк Поллард обвинил Кеньона в продвижении "тезисов Кремля", но представитель партии Reform UK поддержал кандидата.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Британская газета The Telegraph обнаружила старые комментарии кандидата от правой партии Reform UK на довыборах в палату общин по избирательному округу Мейкерфилд Роберта Кеньона, где тот поддержал возвращение Крыма в состав России.
"Я полностью согласен: Россия имеет полное право поступать так, как она поступила, как и мы в случае с Фолклендскими островами", — приводит издание его слова.
Так Кеньон ответил пользователю, назвавшему возвращение Крыма "демократией в действии".
Министр по оборонным закупкам Британии Люк Поллард обвинил кандидата в продвижении "тезисов Кремля", но представитель партии Reform UK поддержал Кеньона и выразил уверенность, что он станет великолепным депутатом.
