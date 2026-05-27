МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В своем стартовом матче Оже-Альяссим (4-й номер посева) переиграл немца Даниэля Альтмайера со счетом 4:6, 6:4, 4:6, 6:1, 7:6 (10:7). Продолжительность матча составила 3 часа 5 минут.
26 мая 2026 • начало в 20:00
В следующем раунде Оже-Альяссим встретится с аргентинцем Романом Андресом Бурручагой.
В другом матче итальянец Лусиано Дардери (14) нанес поражение австрийцу Себастиану Офнеру — 7:6 (7:5), 6:2, 6:3.