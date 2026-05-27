"Кристалл" стал обладателем Суперкубка России по пляжному футболу

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Петербургский "Кристалл" обыграл "Саратов" в матче за Суперкубок России по пляжному футболу.
Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счетом 7:4. У победителей мячи забили Родриго (6-я и 21-я минуты), Егор Ремизов (10, 22), Тангер (17, 21) и Дмитрий Фролов (30). В составе саратовской команды отличились Олег Гапон (5), Фелипиньо (19) и дважды - Игорь Рикардо (20, 28).
"Кристалл" - действующий чемпион и обладатель Кубка России, является самым титулованным клубом в истории Суперкубка, выиграв предыдущие розыгрыши в 2018, 2024 и 2025 годах. В 2011 году обладателем трофея был "Локомотив".