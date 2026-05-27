В Красноярске школьник умер, возвращаясь с последнего звонка

КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. Школьник в Красноярске умер, предположительно, от заболевания сердца, когда возвращался с последнего звонка, сообщили РИА Новости в прокуратуре края.
"Мальчик имел заболевание сердца, не дождался плановую операцию. Шел с последнего звонка и умер на улице, около улицы Матросова", — сказал собеседник агентства.
В прокуратуре добавили, что точная причина смерти пока не установлена.
